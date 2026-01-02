صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر وردا قتل ،جے آئی ٹی رپورٹ میں ردا مرکزی ملزمہ قرار

  • پاکستان
قصوروار پولیس افسر کیلئے سزا بھی تجویز ،ممبراسحاق زکریا،رپورٹ حکومت کوپیش

 ایبٹ آباد(دنیا نیوز)ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردا قتل کیس میں ملوث اور غفلت کے مرتکب افراد کا تعین کردیا گیا،جے آئی ٹی نے رپورٹ صوبائی حکومت کو پیش کر دی، ممبر جے آئی ٹی اسحاق زکریا نے کہا پولیس کے جس افسر کا جتنا قصور تھا اس کے مطابق سزا بھی تجویز کی گئی ہے ، ڈاکٹر وردا قتل کیس کی مرکزی ملزمہ ردا ہے ،رپورٹ میں بتایا گیاہے کہ ملزم شمریز اجرتی قاتل تھا ،شمریز کے ساتھ رابطے ملازمین کے موبائل نمبروں سے ہوتے رہے ۔

