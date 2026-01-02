صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقدس مقامات کی زیارت کیلئے قافلہ سالار سسٹم ختم

  • پاکستان
اسلام آباد(اے پی پی)وزارت مذہبی امور نے ایران اور عراق میں مقدس مقامات کی زیارات کے خواہشمند پاکستانیوں سے کہا ہے کہ پرانا قافلہ سالار سسٹم ختم کیا جا رہا ہے ،جنوری 2026 سے زیارت گروپ آرگنائزرز کے تحت ہی زائرین جا سکیں گے۔

وزارت کے ترجمان نے اے پی پی کو بتایا کہ ایران اور عراق میں مقدس مقامات کی زیارات کے خواہشمند تمام زائرین متنبہ رہیں کہ پرانے قافلہ سالار سسٹم کے تحت بکنگ نہ کرائیں بلکہ بکنگ سے پہلے وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر زیارات گروپ آرگنائزرز کی تفصیلات چیک کر کے بکنگ کرائیں کیونکہ آئندہ زیارات زیارت گروپ آرگنائزرز نظام کے تحت ہی کی جاسکیں گی۔

