منیجر انجم سعید کو ہاکی ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا نہ بھیجنے کا فیصلہ

لاہور (سپورٹس ڈیسک) پاکستان ہاکی فیڈریشن نے منیجر انجم سعید کو ٹیم کے ہمراہ آسٹریلیا نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیڈ کوچ طاہر زمان ہی کیمپ کمانڈنٹ ہوں گے ۔

 ذرائع کے مطابق دورہ آسٹریلیا میں پاکستان ہاکی ٹیم کے منیجر کی ذمہ داریاں بھی طاہر زمان سنبھالیں گے ۔ انجم سعید سیٹ اپ کا حصہ رہیں گے لیکن آسٹریلیا کے دورے پر نہیں جائیں گے ۔پرو ہاکی لیگ کے پہلے مرحلے کے بعد ارجنٹائن سے واپسی کے دوران انجم سعید نے جہاز میں سگریٹ نوشی کی تھی، وہ ٹیم کے ہمراہ وطن واپس نہیں آئے تھے اور انہیں مبینہ طور پر برازیل میں روک لیا گیا تھا۔ انجم سعید نے جہاز میں سگریٹ نوشی کے الزام کی تردید کی تھی، تاہم پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے ۔پرو ہاکی لیگ کا دوسرا مرحلہ 10 سے 15 فروری تک ہوبارٹ، آسٹریلیا میں ہو گا، جس میں میزبان آسٹریلیا، پاکستان اور جرمنی آمنے سامنے ہوں گے ۔ پرو ہاکی لیگ کی تیاری کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ 5 جنوری سے شروع ہو گا۔

