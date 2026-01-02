صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل میں 2نئی فرنچائزز کی قیمت 100کروڑ روپے مقرر

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایس ایل میں 2نئی فرنچائزز کی قیمت 100کروڑ روپے مقرر

لاہور (سپورٹس ڈیسک) پاکستان سپر لیگ کے نئے سیزن میں دو نئی ٹیموں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کی ابتدائی قیمت 100 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے ۔

 ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق دو نئی ٹیموں اور بولی کا معاملہ فائنل ہو چکا ہے ۔اس کے لیے 10 خواہش مند اپنی بولیاں دیں گے ۔ نیلامی کو یادگار بنانے کے لیے تقریب منعقد کی جائے گی جس میں معروف گلوکار راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے ۔ یہ تقریب 8 جنوری کو اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی۔ اسلام آباد میں ہونے والی بولی کی تقریب میں دو نئی ٹیموں کو شامل کرنے کا باضابطہ اعلان بھی کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

برطانیہ:گزشتہ برس نیشنل لاٹری نے 365افراد کو کروڑ پتی بنایا

معمر ترین بلی فلاسی کی 30ویں سالگرہ، عالمی ریکارڈ بنالیا

امریکا:ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے

نوجوان کے معدے سے 7ٹوتھ برش اور رینچ نکل آئے

دمے کے مریضوں کی جان بچانے والا نیا انجکشن تیار

میٹا نے مشہور اے آئی کمپنی Manus خرید لی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak