پی ایس ایل میں 2نئی فرنچائزز کی قیمت 100کروڑ روپے مقرر
لاہور (سپورٹس ڈیسک) پاکستان سپر لیگ کے نئے سیزن میں دو نئی ٹیموں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کی ابتدائی قیمت 100 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے ۔
ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق دو نئی ٹیموں اور بولی کا معاملہ فائنل ہو چکا ہے ۔اس کے لیے 10 خواہش مند اپنی بولیاں دیں گے ۔ نیلامی کو یادگار بنانے کے لیے تقریب منعقد کی جائے گی جس میں معروف گلوکار راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے ۔ یہ تقریب 8 جنوری کو اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی۔ اسلام آباد میں ہونے والی بولی کی تقریب میں دو نئی ٹیموں کو شامل کرنے کا باضابطہ اعلان بھی کیا جائے گا۔