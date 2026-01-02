صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈنگروں کی طرح کھانا چھوڑ دیں: وسیم اکرم کا مشورہ

  • کھیلوں کی دنیا
ڈنگروں کی طرح کھانا چھوڑ دیں: وسیم اکرم کا مشورہ

لاہور (سپورٹس ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور عالمی شہرت یافتہ بولر المعروف سوئنگ کے سلطان نے سال نو کی آمد پر پاکستانیوں کو خبردار کرتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ ڈنگروں کی طرح کھانا چھوڑ دیں۔

سوئنگ کے سلطان نے سماجی رابطے کی سائٹ پر اپنا ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں اور تمام پاکستانیوں کو سال نو 2026 کی مبارک باد دی۔وسیم اکرم نے اپنے ویڈیو پیغام میں خبردار کیا کہ پاکستان میں ذیابیطس کی شرح 33 فیصد تک پہنچ گئی ہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھائی قوم اس مرض سے متاثر ہو چکی ہے ۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ پاکستانی شوگر لیول چیک کریں، ڈاکٹر کو دکھائیں اور حکیموں کے پاس جانا بند کر دیں۔ انہوں نے پاکستانیوں کو مشورہ دیا کہ ڈنگروں کی طرح کھانا چھوڑ دیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے ۔اپنے ویڈیو پیغام کے آخر میں وسیم اکرم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کی اور آپ کے چاہنے والوں کی صحت اچھی رہے ، نیا سال مبارک ہو۔

