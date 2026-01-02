کوا رڈی نیٹر مقرر
اسلام آباد (دنیا نیوز) وزیراعظم نے مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی کو اسلامی و خلیجی ممالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کیلئے کوآرڈی نیٹر مقرر کر دیا۔
مولانا طاہر محمود اشرفی کی یہ تقرری اعزازی حیثیت میں ہے، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔چیئرمین پاکستان علما کونسل طاہر محمود اشرفی کی ذمہ داری مذہبی ہم آہنگی اور مسلم ممالک میں پاکستانی کمیونٹی کے فروغ کی ہوگی، وزیراعظم کی منظوری کے ساتھ تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ۔عالم اسلام کے موجودہ حالات اور خلیجی ممالک کی صورتحال کے تناظر میں یہ اہم ذمہ داری دی گئی ہے ۔