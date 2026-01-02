صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوا رڈی نیٹر مقرر

  • پاکستان
کوا رڈی نیٹر مقرر

اسلام آباد (دنیا نیوز) وزیراعظم نے مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی کو اسلامی و خلیجی ممالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کیلئے کوآرڈی نیٹر مقرر کر دیا۔

مولانا طاہر محمود اشرفی کی یہ تقرری اعزازی حیثیت میں ہے، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔چیئرمین پاکستان علما کونسل طاہر محمود اشرفی کی ذمہ داری مذہبی ہم آہنگی اور مسلم ممالک میں پاکستانی کمیونٹی کے فروغ کی ہوگی، وزیراعظم کی منظوری کے ساتھ تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ۔عالم اسلام کے موجودہ حالات اور خلیجی ممالک کی صورتحال کے تناظر میں یہ اہم ذمہ داری دی گئی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

2025پاکستان کرکٹ کیلئے کامیابیوں بھر اسال ثابت

ڈنگروں کی طرح کھانا چھوڑ دیں: وسیم اکرم کا مشورہ

آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجہ پر ریٹائرمنٹ کے لیے دباؤ بڑھنے لگا

منیجر انجم سعید کو ہاکی ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا نہ بھیجنے کا فیصلہ

پی ایس ایل میں 2نئی فرنچائزز کی قیمت 100کروڑ روپے مقرر

پی ایس ایل کے 10سال مکمل، شاندار ویڈیو جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak