ہڑتال کے دوران عدالت میں پیش ہونے پر ایڈووکیٹ علی اشفاق کا لائسنس معطل

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پنجاب بار کونسل نے وکلاء کی ہڑتال کے دوران عدالت میں پیش ہونے پر ایڈووکیٹ میاں علی اشفاق کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ان کا وکالت کا لائسنس معطل کر دیا۔

پنجاب بار کونسل کے مطابق میاں علی اشفاق پر ضابطۂ اخلاق  کی خلاف ورزی پر معاملہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوایا گیا، بار کونسل کا کہنا ہے کہ وکلاء کی ہڑتال کے دوران نجی سکیورٹی گارڈز کے ہمراہ عدالت میں پیش ہونا پیشہ ورانہ بدسلوکی کے زمرے میں آتا ہے ۔اعلامیے میں مزید بتایا گیا کہ میاں علی اشفاق کی جانب سے وکلاء برادری کے خلاف دیئے گئے بیانات قانونی برادری میں انتشار کا باعث بنے ۔ پنجاب بار کونسل کے مطابق پاکستان لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسلز رولز 1976 کے تحت رول 134 اور 175-اے کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر یہ فیصلہ کیا گیا۔

