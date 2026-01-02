صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سال نو کے پہلے روز پنجاب حکومت نے 9 محکمے ختم کردئیے

  • پاکستان
سال نو کے پہلے روز پنجاب حکومت نے 9 محکمے ختم کردئیے

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پنجاب حکومت نے سال نو کے پہلے روز بڑا فیصلہ کرتے ہوئے 9 سرکاری محکمے ختم کردئیے جس کا باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا۔

پنجاب حکومت نے 9 سرکاری محکمے ختم کر کے انہیں محکمہ فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن میں ضم کردیا۔سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ادارے فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کے ماتحت کام کریں گے اور یہ محکمہ فوری طور پر فعال ہوگا۔نوٹیفکیشن کے مطابق تمام ضم شدہ اداروں کا ایک سیکرٹری ایک ڈی جی ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اجلاسوں میں سوتا نہیں ،صرف آنکھیں بند کرلیتا ہوں :ٹرمپ

ایران :مہنگائی کیخلاف احتجاج جاری ، جھڑپیں، 6 افراد ہلاک

2025 بھارت کیلئے بحرانوں کا سال ثابت ہوا:برطانوی اخبار

’ہم فلسطین کو نہیں بھولیں گے ‘استنبول میں 5لاکھ افراد کی ریلی

سعودی عرب: 2025 میں ریکارڈ تعداد میں سر قلم

یوکرین کا ڈرون حملہ 24 افراد ہلاک،50زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak