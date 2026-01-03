مہنگائی میں 0.67فیصد کمی ، 12اشیا مہنگی ،13سستی
زندہ برائلر مرغی ،گندم آٹا ،ٹماٹر، چاول، گھی ، لہسن کی قیمت بڑھی پیاز، آلو، انڈے ، چینی ، چنے ، دال مسور، ماش سستی ہوئی ، ادارہ شماریات
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی میں مسلسل دوسرے ہفتے کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ہفتے مہنگائی 0.67 فیصد کمی سے 2.41 فیصد پرآگئی ، 12 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ 13 کے نرخوں میں کمی آئی ۔وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے پیاز 11.84 فیصد اور آلو 10.21 تک سستے ہوئے ۔ انڈوں کی قیمت میں 6.25 فیصد، چینی 2.88 فیصد اور چنے کی قیمت میں 2.32 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔ دال مسور، گڑ، دال ماش، ڈیزل، پٹرول، ایل پی جی بھی سستی ہوئی، دوسری طرف زندہ برائلر مرغی 2.37 فیصد اور گندم آٹا 2 فیصد تک مہنگا ہوا۔ ٹماٹر، کیلے ، لہسن، چاول، گھی، لکڑی بھی مہنگی ہونے والی اشیا میں شامل ہیں۔