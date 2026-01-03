صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی میں 0.67فیصد کمی ، 12اشیا مہنگی ،13سستی

  • پاکستان
مہنگائی میں 0.67فیصد کمی ، 12اشیا مہنگی ،13سستی

زندہ برائلر مرغی ،گندم آٹا ،ٹماٹر، چاول، گھی ، لہسن کی قیمت بڑھی پیاز، آلو، انڈے ، چینی ، چنے ، دال مسور، ماش سستی ہوئی ، ادارہ شماریات

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی میں مسلسل دوسرے ہفتے کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ہفتے مہنگائی 0.67 فیصد کمی سے 2.41 فیصد پرآگئی ، 12 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ 13 کے نرخوں میں کمی آئی ۔وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے پیاز 11.84 فیصد اور آلو 10.21 تک سستے ہوئے ۔ انڈوں کی قیمت میں 6.25 فیصد، چینی 2.88 فیصد اور چنے کی قیمت میں 2.32 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔ دال مسور، گڑ، دال ماش، ڈیزل، پٹرول، ایل پی جی بھی سستی ہوئی، دوسری طرف زندہ برائلر مرغی 2.37 فیصد اور گندم آٹا 2 فیصد تک مہنگا ہوا۔ ٹماٹر، کیلے ، لہسن، چاول، گھی، لکڑی بھی مہنگی ہونے والی اشیا میں شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak