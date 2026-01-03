صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹی کرپشن گوجرانوالہ نے لیسکو کے ایکسین کو گرفتار کرلیا

  • جرم و سزا کی دنیا
اینٹی کرپشن گوجرانوالہ نے لیسکو کے ایکسین کو گرفتار کرلیا

شہزاد چٹھہ کو لیسکو ہیڈکوارٹرز کے باہر ڈالے میں آنیوالے افراد لے گئے ایکسین کو مبینہ طور پر پراپرٹی تنازع پر درج مقدمہ میں گرفتار کیا گیا:ذرائع

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )اینٹی کرپشن نے لیسکو کے ایکسین کو گرفتار کرلیا۔ ایکسین شہزاد چٹھہ دو دوستوں کے ہمراہ کوئنز روڈ پر واقع لیسکو ہیڈ کوارٹر زکے باہر ہوٹل  میں کھانا کھا رہے تھے گوجرانوالہ اینٹی کرپشن حکام نے گرفتار کیا اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئے ۔  اس سے قبل لیسکو حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایکسین شہزاد چٹھہ کو سیاہ رنگ کے ڈالے میں آنے والے نامعلوم افراد زبردستی اپنے ساتھ لے گئے ۔ لیسکو حکام کا کہنا تھا کہ کئی گھنٹوں تک کسی بھی ادارے نے ایکسین شہزاد چٹھہ کی گرفتاری کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ شہزاد چٹھہ کو مبینہ طور پر پراپرٹی کے تنازع پر درج مقدمہ میں گرفتار کیا گیا۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی 20ورلڈکپ:قومی سکواڈ کے ابتدائی نام آئی سی سی کو ارسال

مشتاق احمد کی چھوٹی بیٹی کی شادی، تصاویر سامنے آ گئیں

کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے مستفیض الرحمان کو ریلیز کر دیا

انجرڈ فٹبالر تکلیف سے آبدیدہ، گراؤنڈ میں آکسیجن لینا پڑی

بازوؤں، ٹانگوں سے محروم لڑکی کا تیراندازی میں عالمی ریکارڈ

زلمی مدرسہ لیگ میں ٹائیگرز ،ٹائٹنز،سٹالینز کی کامیابی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak