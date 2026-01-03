ڈالرمزید سستا، تولہ سونا5ہزار700روپے مہنگا
انٹربینک میں ڈالر280.11،اوپن مارکیٹ میں 281.15روپے کاہوگیا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک میں جمعہ کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.11 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 280.12 پر بند ہوئی تھی۔ جمعرات کو بینک کی چھٹی کی وجہ سے مارکیٹ بند رہی تھی۔اس کے برعکس اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر بغیر کسی تبدیلی کے 281روپے 15پیسے کی سطح پر مستحکم رہی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 57 ڈالر کے بڑے اضافے سے 4379 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 5 ہزار 700 روپے کے نمایاں اضافے سے 4 لاکھ 60 ہزار 262 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 4 ہزار 887 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 94 ہزار600 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 227 روپے کے اضافے سے 7 ہزار 862 روپے ہوگئی۔