ایف آئی اے افسر کراچی ایئر پورٹ پر چوہے پکڑنے کیلئے تعینات
کراچی (آئی این پی )کراچی ایئرپورٹ پر ایک افسر کو بطور انچارج سیوریج (بیت الخلائوں کی صفائی)اور چوہوں کو پکڑنے کی ڈیوٹی پر نامزد کردیا گیا ۔
رپورٹ کے مطابق افسر اس بات کا بھی پابند ہوگا کہ ہر گھنٹے کی دستخط شدہ صفائی رپورٹ ڈپٹی ڈائریکٹر کو پیش کرے ،یہ انتہائی حیرت انگیز آرڈر ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن شہزاد اکبر نے جاری کیا ہے ۔ ڈائریکٹر کراچی منتظر مہدی نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر منور مہدی کو کراچی ایئرپورٹ پر تعینات کیا، ڈپٹی ڈائریکٹر نے ایک نئے عہدے کی بنیاد رکھی اور اس کو ایڈمن انچارج بنا دیا۔ مذکورہ آرڈر سے ایف آئی اے افسروں میں سخت بے چینی اور بد دلی پھیلی ہوئی ہے اوراس غیر پیشہ ورانہ آرڈر کو اپنی تذلیل سے تعبیر کر رہے ہیں۔