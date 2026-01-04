صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برزل پاس سے برف ہٹانے کا آپریشن، تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 افراد شہید

آپریشن کی قیادت کیپٹن اصمد کر رہے تھے ، 3 جنوری کو رات 2 بجے برفانی تودہ تینوں پر آن گرا :ترجمان فوج کیپٹن اصمد لاہور ، سپاہی رضوان اٹک ،مشین آپریٹر عیسیٰ استورکا رہائشی تھا،وزیراعظم،وزیر داخلہ کی تعزیت

راولپنڈی ،گلگت،اسلام آباد،لاہور (خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک ،این این آئی )گلگت بلتستان کے برزل پاس سے پاک فوج کی آپریشنل نقل و حرکت کو یقینی بنانے کیلئے بھاری مشینری کے ذریعے برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن اور سپاہی سمیت 3 افراد شہید ہوگئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )کے مطابق برزل پاس سے برف ہٹانے کیلئے بھاری مشینری سے جاری آپریشن کی قیادت کیپٹن اصمد کر رہے تھے کہ 3 جنوری 2026 کو رات 2 بجے ان پر برفانی تودہ آن گرا اور کیپٹن اصمد، 2 فوجی جوان اور پی ڈبلیو ڈی کا ایک سول مشین آپریٹر برف تلے دب گئے، انتھک کوششوں کے بعد چاروں افراد کو برفانی تودے سے نکال لیا گیا تاہم کیپٹن اصمد، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ جام شہادت نوش کر گئے۔

آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 28سالہ کیپٹن اصمدکا تعلق لاہور ، سپاہی رضوان کا اٹک اورشہید مشین آپریٹر عیسیٰ کا تعلق استور سے تھا،جان کا نذرانہ دینے والوں کی قربانی اور فرض شناسی پاک فوج کے عزم کی روشن مثال ہے ، پاک افواج کے تمام رینکس وطنِ عزیز کے دفاع کیلئے پُرعزم ہیں ،پاک فوج کے جوان اپنے فرض اور مقصد کی تکمیل کیلئے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے ۔ادھر وزیراعظم شہباز شریف ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہدائکو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لواحقین سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

تعزیتی بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے شہداء کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے برفباری سے متاثر برزل پاس کھولنے کا کام جاری رکھا اور آمدورفت یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ،قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے ۔ محسن نقوی نے کہا کہ فرائض کی بجا آوری کے دوران کیپٹن اصمد،سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ نے شہادت کا بلند رتبہ پایا اورقربانی کی لازوال مثال قائم کی،شہدا ء قوم کے ہیرو ہیں، ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

