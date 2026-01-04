13ایڈیشنل ججز کی مستقلی :جوڈیشل کمیشن کا 15جنوری کو اجلاس
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے 13ایڈیشنل ججز کی مستقلی کا معاملہ،جوڈیشل کمیشن نے 15جنوری کو اجلاس طلب کرلیا، چیف جسٹس آف پاکستان یحیی آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ مس عالیہ نیلم سمیت جوڈیشل کمیشن کے دیگر ممبر شرکت کریں گے۔
اجلاس میں لاہور ہائیکورٹ کے 13ایڈیشنل ججز کی مستقلی کا معاملہ زیر غور آئے گا ،لاہور ہائیکورٹ کے 13 ایڈیشنل ججز کی کارکردگی کی رپورٹس جوڈیشل کمیشن کو ارسال کردی گئیں۔ ایڈیشنل ججز میں جسٹس حسن نواز مخدوم ،جسٹس ملک وقارحیدر ،جسٹس سردار اکبر ڈوگر ، جسٹس احسن رضا کاظمی ، جسٹس جاوید اقبال وینس ،جسٹس جواد ظفر،جسٹس خالد اسحاق ،جسٹس ملک اویس خالد ، جسٹس سلطان محمود ،جسٹس تنویر احمد شیخ ، جسٹس راجہ غضنفر ،جسٹس طارق محمود اور جسٹس عبہر گل خان شامل ہیں۔