صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہزاروں افراد کی ٹھنڈے پانی ڈبکی لگا کر ریکارڈ پر نظریں

  • عجائب دنیا
ہزاروں افراد کی ٹھنڈے پانی ڈبکی لگا کر ریکارڈ پر نظریں

واشنگٹن(نیٹ نیوز)امریکا میں تقریباً 5000 افراد نے ایک ہی وقت میں ٹھنڈے پانی میں ڈبکی لگا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ پر نظریں جما لیں۔امریکی ریاست واشنگٹن میں بِرچ بے چیمبر آف کامرس، بلین برچ بے پارک اور ری کریئشن ڈسٹرکٹ 2 اور بیلنگھم واٹکام کاؤنٹی ٹورازم نے مل کر ایک وقت میں سب سے زیادہ افراد کی پولر بیئر ڈبکی لگانے کی گنیز ورلڈ ریکارڈ کی کوشش کی۔

جب اس کوشش کا اعلان کیا گیا تھا تب یہ ریکارڈ 2461 افراد کا تھا۔ بعد ازاں 13 دسمبر کو ناروے کی میونسپلیٹی میں 3134 افراد نے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا۔امریکا میں کی جانے والے حالیہ کوشش میں 6213 رجسٹرڈ شرکاء نے حصہ لیا جس میں سے پیسیفک ملٹی سپورٹس نے پانی میں 4917 افراد کے جانے کی باضابطہ تصدیق کی۔گنیز ورلڈ ریکارڈ کی اہلکار برٹنی ڈن کا کہنا تھا کہ ادارہ جمع کرائے گئے اعداد کا جائزہ لے رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بنگلہ دیش کا بھی بھارت میں کرکٹ ٹیم نہ بھیجنے کا اعلان:سکیورٹی خدشات پر ٹی20ورلڈکپ کے میچز سری لنکا منتقل کر دیئے جائیں:آئی سی سی کو درخواست

وینز ویلاپر امریکی کیخلاف دنیا بھر میں احتجاج،عبوری صدر نے درست فیصلے نہ کئے تو مادورو سے بڑی قیمت چکانا پڑیگی :ٹرمپ

اسحاق ڈار کا دورہ چین،سی پیک سمیت شراکت داری مزید بڑھانے پر اتفاق

دنیا بھر میں آج کشمیریوں کا یوم حق خودار ادیت،اقوام متحدہ مسئلہ حل کرائے:صدر وزیراعظم

مدارس ومساجد کیخلاف حکومتی سازش کا بھر پور مقابلہ کرینگے:فضل الرحمٰن

وزیراعلیٰ معائنہ ٹیم کا گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ،بد انتظامی پر ایم ایس اور پرنسپل فارغ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak