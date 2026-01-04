صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برداشت کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا

  • پاکستان
برداشت کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا

لاہور (سپیشل رپورٹر) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ ملک میں برداشت کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا،نوجوان نسل کو حضرت علی ؓکی تعلیمات بارے آگاہی فراہم کرنا بہت ضروری ہے، 2025 میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معرکہ حق میں ہندوستان کو بدترین شکست دی۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز جشن ولادت حضرت علی ؓکے حوالے سے راولپنڈی میں منعقدہ تقریب میں خصوصی شرکت کے موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا، اس موقع پر وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے ۔ سردار سلیم حیدر نے مزید کہا کہ حضرت علی ؓکی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ 2025 ئمیں ہندوستان کو بدترین شکست دئیے جانے کے بعدپوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا،پاکستان کی ترقی کیلئے ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، کاروباری ہفتے کے دوران تاریخی تیزی، نیا ریکارڈ قائم

عالمی منڈی کے اثرات، چاندی 106، سونا 4700روپے سستا

پاک ایران تفتان سرحد کی بندش سے کاروباری طبقہ شدید پریشان

جی ڈی پی میں اضافہ،تھنک ٹینک نے حقائق نامہ جاری کردیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak