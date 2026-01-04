بلوچستان کے حالات جلد بہتر ہونگے
لاہور(سیاسی نمائندہ)بلوچستان کے گورنر جعفر مندوخیل نے مسلم لیگ کے صدر وسابق وزیرا عظم چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین اور کمال مندوخیل بھی ملاقات میں موجود تھے۔
ملاقات کے دوران بلوچستان کی سیاسی و سماجی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ۔ چودھری شجاعت نے گورنر بلوچستان کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا کہ سیاسی استحکام کے لئے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا امید ہے بلوچستان کے حالات جلد بہتر ہوں گے ۔گورنر جعفر مندوخیل نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا صوبے میں سول انتظامیہ اور پاک فوج کے درمیان بہتر ہوتی کوآرڈینیشن کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا چودھری شجاعت نے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کی خدمت کی اور ان کی قومی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔