خیبرپختونخوا میں مینول اسٹامپ پیپرکی فروخت پر پابندی
پشاور (این این آئی)خیبر پختونخوا حکومت نے مینول اسٹامپ پیپرکی فروخت پر پابندی عائد کردی،اب صرف ای اسٹامپ جاری ہوں گے۔
محکمہ ریونیو اینڈ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ خیبرپختونخوا نے باضابطہ مراسلہ جاری کر دیا ،جس میں تمام ضلعی خزانہ دفاترکو غیر استعمال شدہ مینول اسٹامپ پیپر کی فروخت بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔صوبے میں اب صرف ای اسٹامپ جاری ہوں گے ،جوکہ 2022 سے صوبے کا سرکاری بینک آف خیبرجاری کررہا ہے ،ای اسٹامپ کا مقصد مینول اسٹامپ نظام میں مالی بے ضابطگیوں کی روک تھام کرنا ہے ۔