شدید دھند ، موٹرویز کے متعدد سیکشنز بند، برفباری
آئندہ چند روز تک شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ،موسم سردخشک رہے گا جڑواں شہروں میں بھی دھندپڑسکتی،مالم جبہ میں سورج نکلتے ہی سیاحوں کا رش
اسلام آباد،لاہور ،گلگت(دنیا نیوز) پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہو گئے ہیں، جبکہ حدِ نگاہ کم ہونے کے باعث موٹرویز کے متعدد سیکشنز بند کر دیئے گئے ہیں،این ڈی ایم اے نے آئندہ تین روز کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں شدید دھند کے امکانات کے پیشِ نظر الرٹ جاری کر دیا ہے ،موٹروے پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شدید دھند کے باعث موٹروے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن، ایم تھری درخانہ سے فیض پور، ایم فور شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں اور ایم الیون لاہور مین ٹول پلازہ سے سمبڑیال تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے ، اس کے علاوہ ملتان،سکھر موٹروے ایم فائیو پر بھی ٹریفک معطل رہی،این ڈی ایم اے کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران لاہور، جھنگ، ملتان، خانیوال، میاں چنوں، ساہیوال اور دیگر وسطی و جنوبی پنجاب کے علاقوں میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے ۔
بالائی سندھ خصوصاً سکھر اور گرد و نواح میں بھی دھند متوقع ہے ، جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات اور علی الصبح دھند پڑ سکتی ہے ،ادھر مجموعی طور پر ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور مستحکم رہنے کا امکان ہے ، اسلام آباد اور راولپنڈی میں دن کے اوقات میں دھوپ برقرار رہے گی اور درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے ، لاہور میں درجہ حرارت 7 سے 9 ڈگری، جبکہ ملتان میں 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے ۔پشاور میں موسم نسبتاً معتدل رہے گا جہاں درجہ حرارت 7 سے 9 ڈگری کے درمیان رہنے کی پیش گوئی ہے ، جبکہ کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں سردی کی شدت برقرار رہے گی اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہنے کا امکان ہے ۔ گلگت بلتستان اور بالائی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا،کراچی میں موسم بدستور گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے ، جہاں درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا، تاہم سمندری ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار رہے گا،محکمہ موسمیات اور موٹروے پولیس نے شہریوں اور مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔
ادھر استور ہنزہ کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث گلگت میں خشک سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، مالم جبہ میں سورج نے کرنیں بکھیریں تو سیاحوں کا رش لگ گیا،بالائی سرحدی علاقے منی مرگ، قمری اور شنکرگڑہ کی وادیوں میں 2 فٹ برف پڑ چکی ہے ، بالائی علاقوں رٹو، ناصرآباد اور پریشنگ کی وادیوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے ۔ تحصیل یاسین، پھنڈر، خنجراب میں بھی برف باری ہو رہی ہے ، برف باری سے استور کے بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہیں، برف باری سے بالائی سرحدی علاقوں میں لوگ محصور ہیں، دو توز میں 9 انچ برف پڑ چکی ہے ، برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لئے سیاحوں کا رش لگ گیا ہے ،دوسری جانب برف باری کے بعد مالم جبہ میں سورج نے کرنیں بکھیریں تو سیاحوں کی کثیر تعداد حسین نظاروں کی طرف کھنچی چلی آئی، سیاحوں نے چیئر لفٹ کی سیر کر کے موسم کا لطف اٹھایا۔ ایبٹ آباد کے مختلف علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری سے سردی بڑھ گئی۔