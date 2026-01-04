صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرنیٹ استعمال میں پاکستان کی شہری خواتین مردوں سے آگے

  • پاکستان
انٹرنیٹ استعمال میں پاکستان کی شہری خواتین مردوں سے آگے

گھریلو سطح پر خیبرپختونخوا میں سب سے زیادہ 77فیصد ڈیجیٹل رسائی :پی ٹی اے

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پاکستان بیورو آف شماریات کے ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے (HIES) 2024-25 کے تحت انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے متعلق اعداد وشمار جاری کر دیئے ، سروے کے مطابق پاکستان میں ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 96 فیصد سے زائد گھرانوں کو موبائل یا سمارٹ فون کی سہولیات تک رسائی ہے اور 70 فیصد سے زائد گھرانے انٹرنیٹ سروس سے مستفید ہو رہے ، جو 2019 میں 34 فیصد تھے ۔ خیبر پختونخوا گھریلو سطح پر 77 فیصد ڈیجیٹل رسائی کے ساتھ سب سے آگے ہے ، انفرادی سطح پر (عمر 10 سال اور اس سے زائد)، موبائل اور سمارٹ فون کی ملکیت 2019 میں 45 فیصد سے بڑھ کر 2025 میں 50 فیصد ہو گئی ، موبائل فون استعمال کرنے والے افراد کی شرح 92 فیصد ہے ۔ انٹرنیٹ کا استعمال 2019 میں 17 فیصد سے بڑھ کر 2025 میں 57 فیصد تک پہنچ گیا۔ مجموعی طور پرخواتین اور مردوں میں انٹرنیٹ کا استعمال برابر ہے ۔ شہری علاقوں میں خواتین کا استعمال (71فیصد) مردوں کا (67فیصد) سے زائد ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، کاروباری ہفتے کے دوران تاریخی تیزی، نیا ریکارڈ قائم

عالمی منڈی کے اثرات، چاندی 106، سونا 4700روپے سستا

پاک ایران تفتان سرحد کی بندش سے کاروباری طبقہ شدید پریشان

جی ڈی پی میں اضافہ،تھنک ٹینک نے حقائق نامہ جاری کردیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak