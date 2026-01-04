صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
عازمینِ حج کی تربیتی نشست، مناسکِ حج، سعودی قوانین پر بریفنگ

ہر حاجی کو بیگ، ہینڈ کیری، سعودی سم، خواتین کو پاکستانی پرچم والا سکارف دیا جائیگا سعودی عرب میں منشیات کی سزا موت، نسوار، پان، سگریٹ پر بھی پابندی:وزارت

اسلام آباد (اے پی پی) وزارتِ مذہبی امور کے زیرِ اہتمام حاجی کیمپ اسلام آباد میں عازمینِ حج کے لیے تربیتی نشست ہوئی ، ماسٹر ٹرینرز نے مناسکِ حج، جدید ٹیکنالوجی اور سعودی قوانین پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر عمر بٹ نے بتایا ہر حاجی کو 25 کلو کا بیگ، 7 کلو ہینڈ کیری، سعودی سم اور خواتین کو پاکستانی پرچم والے سکارف دیا جائے گا۔ عازمین پاک حج ایپ کے ذریعے معلومات حاصل کر سکیں گے ، "روڈ ٹو مکہ" پراجیکٹ کے تحت اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹس پر ہی امیگریشن مکمل کی جائے گی۔ حج آپریشن کا آغاز 17 اپریل سے ہوگا۔ عازمین حج کو ہدایت کی گئی کہ وہ روزانہ 2 سے 3 کلومیٹر واک کریں اور ادویات حاجی کیمپ سے سیل کروا کر رکھیں۔ وزارت نے سخت انتباہ جاری کیا کہ سعودی عرب میں منشیات کی سزا موت ہے ، نسوار، پان اور سگریٹ پر بھی پابندی ہے ۔ 

آج کا اخبار

