صرحا اصغر کی نئے اداکاروں کے غیر پیشہ ورانہ رویے پر تنقید
کراچی (آئی این پی) اداکارہ صرحا اصغر نے حال ہی میں نئے اداکاروں کے رویوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے نئے آنے والے اداکار اداکاری کے بجائے دیگر سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہ کیمپینز اور پروموشنز میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی پرفارمنس پر دھیان نہیں دیتے ، وہ صرف اپنی شکل و صورت یا دیگر سطحی چیزوں کی فکر کرتے ہیں، میک اپ چیئر سے اٹھتے نہیں، لائنیں یاد کیے بغیر سیٹ پر آتے ہیں اور پھر بھی نخرے دکھاتے ہیں، وہ اداکاری کرنا چاہتے ہیں لیکن غیر پیشہ ورانہ رویے کے ساتھ سیٹ سے جلدی چلے جاتے ہیں، بہت سے ایسے کیسز ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیر سے آ رہے ہیں یا جلدی جا رہے ہیں تو کم از کم اطلاع دے دیں، براہ کرم ہمیں اپنے تکبر سے تکلیف نہ دیں۔