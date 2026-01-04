صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینکڑوں غریب جیلوں میں بند،اپیلیں سنی جائیں:شیخ رشید

  • پاکستان
سینکڑوں غریب جیلوں میں بند،اپیلیں سنی جائیں:شیخ رشید

غریب کاچولہانہیں جل رہا،چیف جسٹس سے گزارش ہے اپیلیں سننے میں دیر ہوگئی 9 مئی کے دن پاکستان میں نہیں تھا لیکن کیس ہے :عدالت کے باہرمیڈیاسے گفتگو

راولپنڈی(دنیا نیوز)سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے چیف جسٹس سے درد مندانہ اپیل کی ہے کہ غریب کے گھر میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اپیلیں سنی جائیں۔انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈ ی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ 9 مئی کے دن میں پاکستان میں ہی نہیں تھا لیکن کیس ہے ، سینکڑوں غریب لوگ جیلوں میں بند ہیں،شیخ رشید نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے سبب لوگوں کے گھروں کا چولہا نہیں جل رہا، چیف جسٹس سے گزارش ہے اپیلوں کو سننے میں بہت دیر ہوگئی ہے ،انہوں نے کہا کہ براہ مہربانی لوگوں کی اپیلیں سنی جائیں تاکہ 9 مئی کے کیسز کے فیصلے ہوسکیں۔

