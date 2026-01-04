صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی پی ٹی آئی سے پچھلے سال 2 اپریل کوملاقات ہوئی : اعظم سواتی

  • پاکستان
راولپنڈی (آن لائن)پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ یقین ہے ظلم کی رات جلد ختم ہوگی، عدل کا سورج طلوع ہوگا۔

راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے کہا تھا جاؤ بات چیت کرو، اب نئی لیڈر شپ ہے ، دیکھتے ہیں نئی لیڈر شپ کیا کرتی ہے ، اللہ کرے ہمارے مزاج بدلیں،انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تک ہماری رسائی نہیں ہے ، 2 اپریل 2025 کو ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔

