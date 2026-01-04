لاہور میں محفوظ بسنت ، 100 سیفٹی کیمپس لگانے کا فیصلہ
10 لاکھ سیفٹی راڈز تقسیم ہونگے ، 23روٹس پر فری رائیڈ کی تجویز زیر غور صرف لاہور کی حدود میں بسنت 6، 7اور 8 فروری کو منائی جائیگی:کمشنر
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور میں محفوظ بسنت منانے کیلئے جامع حفاظتی انتظامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں شہر بھر میں 100 سیفٹی کیمپس قائم ،جبکہ شہریوں میں 10 لاکھ سیفٹی راڈز تقسیم کئے جائیں گے، اس کے علاوہ 23 روٹس پر فری رائیڈ کی تجویز بھی زیرِ غور ہے ۔کمشنر لاہور مریم خان نے بتایا کہ صرف ضلع لاہور کی حدود میں تین روزہ محفوظ بسنت 6، 7 اور 8 فروری کو منائی جائے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ شہر میں پتنگ اور ڈور کی فروخت کی اجازت یکم فروری سے 8 فروری 2026 تک ہوگی، جبکہ 6 فروری سے قبل ضلع لاہور میں پتنگ بازی کی قطعی اجازت نہیں ہوگی۔کمشنر لاہور کے مطابق تین روزہ محفوظ بسنت کے دوران سیفٹی راڈز کے بغیر کوئی موٹر سائیکل لاہور کی سڑکوں پر نہیں آئے گی، کائٹ فلائنگ مٹیریل کی مینوفیکچرنگ کی اجازت بھی صرف ضلع لاہور تک محدود ہوگی۔