پختونخوا میں حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی :اسد قیصر
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ پختونخوا میں حکومت کرنا آسان نہیں کیونکہ وہاں حکومت کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی ،صوبے کے چیف منسٹر کو اپنے لیڈرسے ملاقات تک نہیں کرنے دی گئی۔
صوابی میں تقریب سے خطاب میں اسد قیصر نے کہا کہ ظلم اور ڈنڈے کے اس نظام کو کوئی بھی منظور نہیں کرسکتا،ملک میں قانون و آئین کے مطابق رہنا ضروری ہے ۔عوام سے ان کے ووٹ کا حق چھینا جا رہا ہے اور ووٹ ڈالنے والے سے زیادہ ووٹ گننے والا اہمیت رکھتا ہے ۔پی ٹی آئی رہنما نے ہری پورمیں حالیہ ضمنی انتخابات پر گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ ووٹ کسی اور کو پڑا اور رکن کوئی اور بن گیا، فارم 45 کے مطابق سب کچھ درست ہے لیکن کمپیوٹر پر بیٹھا شخص اپنی مرضی کا ڈیٹا فیڈ کر رہا ہے ۔