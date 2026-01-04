صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر نے سی ڈی اے ترمیمی بل کی منظوری دیدی

اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے سی ڈی اے ترمیمی بل پر دستخط کر دئیے، صدر کی منظوری کے بعد سی ڈی اے ترمیمی بل 2025 ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔

کیپٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری کا گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔سی ڈی اے ترمیمی بل سینیٹ سے 7 نومبر 2025 کو منظور ہوا تھاجبکہ قومی اسمبلی نے یہ بل 8 دسمبر کو بغیر کسی ترمیم کے منظور کیا تھا ۔ ترمیم کے تحت اب معاوضہ صرف نقد کی صورت میں نہیں بلکہ زمین یا دیگر شکلوں میں بھی ادا کیا جا سکے گا ۔ ڈپٹی کمشنر زمین اور عمارات کے لئے الگ الگ کنٹریکٹ ایوارڈ کرنے کے مجاز ہوں گے ۔

