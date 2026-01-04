سہیل آفریدی کو کراچی آنے پر پورا پروٹوکول دیا جائے گا:حکومت سندھ
کراچی(آئی این پی)وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ سہیل آفریدی کو کراچی آنے پر پورا پروٹوکول دیا جائے گا، انہیں اجرک پہنائی جائے گی اور خوش آمدید کہا جائے گا۔
ملاقات کے دوران کے ایم سی کے ساتھ مل کر ہیریٹیج اسٹریٹ کو فوڈ اسٹریٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بھی زیر بحث آیا۔وزیر ثقافت نے مزید کہا کہ تاریخی عمارتوں کی حفاظت پر خاص توجہ دی جا رہی ہے اور کسی بھی بلڈرکی جانب سے انہیں گرانے کی کوشش کو روک دیا جاتا ہے اگرچہ بعض عمارتیں تاریخی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔