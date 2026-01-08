صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی کا ٹریڈ آرگنائزیشن کی سالانہ رپورٹ جمع نہ کرانے پر چیمبرز کو شوکاز نوٹس

  • پاکستان
ڈی جی کا ٹریڈ آرگنائزیشن کی سالانہ رپورٹ جمع نہ کرانے پر چیمبرز کو شوکاز نوٹس

لاہور( کامرس رپورٹر)ڈی جی کا ٹریڈ آرگنائزیشن کی سالانہ رپورٹ جمع نہ کرانے پر ملک بھر کے چیمبرزآف کامرس کو شوکاز نوٹس۔۔۔

ایف پی سی سی آئی کے توسط سے جاری نوٹس میں تمام لائسنس یافتہ تنظیموں کو 31 دسمبر تک  2025 تک کی اپنے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی اسٹیٹ منٹس سمیت آئندہ سال کے منصوبہ جات اورممبران کی فہرست جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ، 12 جنوری تک مطلوبہ دستاویزات جمع نہ کرانے پرتنظیموں کے لائسنس منسوخ کرکے تنظیموں اور چیمبرز کو جرمانے کئے جائینگے ،رولز کے تحت ذمہ دار عہدیداروں کو 3 سال کیلئے کسی بھی تجارتی تنظیم کے عہدے کیلئے نااہل قرار دیا جائے گا۔ـ

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکا کو شکست، پاکستان کا ٹی ٹونٹی سیریز میں فاتحانہ آغاز

ورلڈکپ سے قبل آسٹریلوی ٹیم کی پاکستان آمد متوقع

پرو ہاکی لیگ دوسرا مرحلہ، قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ شروع

ورلڈ کپ پر آئی سی سی کا کوئی الٹی میٹم نہیں ملا:بی سی بی

ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کیلئے نیوزی لینڈ نے سکواڈ کا اعلان کردیا

ایشیز، جیکب کی سنچری، انگلینڈ کو 119 رنز کی برتری حاصل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak