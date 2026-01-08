صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودی دفاعی معاہدے پر دفاعی کمیٹی کو ان کیمرا بریفنگ

  • پاکستان
پاک سعودی دفاعی معاہدے پر دفاعی کمیٹی کو ان کیمرا بریفنگ

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے )سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس چیئرمین کمیٹی سینیٹر محمد طلحہ محمود کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔

اجلاس میں سینیٹ کی جانب سے بھیجے گئے عوامی اہمیت کے ایک نکتے کے تحت کوئٹہ کے لئے پروازوں کے کرایوں میں غیر معمولی اضافے کے معاملے پر غور کیا گیا جبکہ پی آئی اے کی جانب سے چترال کے لئے آنے جانے والی پروازوں کی آپریشنل صورتحال پر بریفنگ بھی لی گئی۔ اجلاس میں قائمہ کمیٹی کو پا ک افغانستان سرحد پر سکیورٹی صورتحال اور پاک سعودی عرب کے مابین حال ہی میں طے پانے والے دفاعی معاہدے پر اِن کیمرابریفنگ بھی دی گئی ، اراکین نے اس امر پر زور دیا کہ وفاقی وزیر دفاع باقاعدگی سے قائمہ کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کریں۔قائمہ کمیٹی نے پی آئی اے کی نجکاری کا خیرمقدم کرتے ہوئے قومی فضائی ادارے میں خاطر خواہ فنڈز کی فراہمی اور نجی شعبے کے ذریعے آپریشنل مینجمنٹ کے اقدامات کو سراہا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

گرین لینڈ پر ٹرمپ کی للچائی نظریں ، وجوہا ت کیا ہیں ؟

امریکی شہر کیمبرج میں پہلی بار میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدے پر پاکستانی منتخب

یورپ :برفانی طوفان، پروازیں منسوخ،سکولز بند ،7ہلاک

ایران :مہنگائی کیخلاف مظاہرے جاری ، مزید 2افراد ہلاک

اسرائیل :فوجی بھرتی کیخلاف احتجاج، نوجوان ہلاک، 3 زخمی

یوکرین میں برطانوی فوج کی تعیناتی پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak