مریم نواز کے ماحول دوست اقدامات، لاہور کے فضائی معیار میں نمایاں بہتری
بارش نہ ہونے کے باوجودجنوری 2026 کے دوران مجموعی اے کیو آئی 58 پوائنٹس بہتررہا سموگ سکواڈز کی تعیناتی ، جدید آلات کے استعمال سے آلودگی کے ہاٹ سپاٹس پر بروقت ایکشن ہوا
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ماحول دوست اقدامات سے گزشتہ سال کے مقابلے میں نئے سال میں لاہور کے فضائی معیار میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔ تجزیاتی رپورٹ کے مطابق 2025 کے بعد 2026 میں لاہور کے فضائی معیار میں مسلسل بہتری ریکارڈ کی گئی،بارش نہ ہونے اور موسم خشک رہنے کے باوجود وزیراعلیٰ کے بروقت اقدامات کی بدولت اے کیو آئی میں مسلسل بہتری آئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2025 تا 10 جنوری 2026 کے دوران مجموعی AQI میں 58 پوائنٹس بہتری دیکھی گئی، جبکہ سال 2025-26 کے 102 دنوں میں سے 60 دنوں میں فضائی معیار بہتر رہا۔رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ نومبر میں AQI میں 192 پوائنٹس کمی ریکارڈ کی گئی، دسمبر میں 13 اور اکتوبر میں 8 پوائنٹس بہتری دیکھی گئی۔ جنوری کے ابتدائی 10 دنوں میں اوسط اے کیوآئی 192 رہا، گزشتہ سال اسی مدت میں یہ 220 تھا، یوں 28 پوائنٹس بہتری اور 7 دن بہتر ایئر کوالٹی کے ریکارڈ بن گئے۔
تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بارش میں کمی کے باوجود فضائی معیار کی بہتری حکومتی اقدامات کا نتیجہ ہے ۔ ان اقدامات میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، غیر معیاری ایندھن، صنعتی اخراج کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں، ڈیٹا بیسڈ پالیسی، فیلڈ مانیٹرنگ اور جرمانوں کا نظام شامل ہے ۔ سموگ سکواڈز کی تعیناتی اور جدید آلات کے استعمال سے آلودگی کے ہاٹ اسپاٹس پر بروقت ایکشن ممکن ہوا۔ماحولیاتی قوانین پر سخت عملدرآمد اور ادارہ جاتی ہم آہنگی سے لاہور کی فضا پہلے سے زیادہ صاف ہوئی۔ پنجاب حکومت کے بروقت فیصلے ، ٹریفک کنٹرول اور انڈسٹری ریگولیشن نے سموگ کے پھیلاؤ کو مؤثر انداز میں روکا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیراعلیٰ کی اولین ترجیح شہریوں کی صحت کا تحفظ ہے ، اور صاف ہوا کی فراہمی کے لیے اصلاحات اور جدید مانیٹرنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے ۔