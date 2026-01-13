صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ : لاہور میں درختوں کی کٹائی، تراش خراش پر پابندی : ناصر باغ کی بحالی کا حکم

  • پاکستان
ہائیکورٹ : لاہور میں درختوں کی کٹائی، تراش خراش پر پابندی : ناصر باغ کی بحالی کا حکم

شاخیں حادثہ کے پیش نظر کاٹیں:ممبر،درخت سے کیسا حادثہ؟بغیراجازت شاخیں نہ کاٹی جائیں:جسٹس شاہد کریم داتا دربار پر پرانا درخت اکھاڑنے کی کوشش پر شوکاز جاری کیا:بیرسٹر حارث، پی ایچ اے کو عملدرآمد یقینی بنانیکی ہدایت

لاہور (کورٹ رپورٹر، سٹاف رپورٹر سے) لاہور ہائیکورٹ نے درختوں کی کٹائی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ضلع لاہور بھر میں درختوں کی کٹائی اور تراش خراش پر فوری پابندی عائد کردی۔ لاہورہائیکورٹ نے غیر مجاز طور پر کسی بھی درخت کی کٹائی پر مکمل پابندی عائد کی اور پی ایچ اے کے تمام ڈائریکٹرز کو احکامات پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔عدالت عالیہ نے پی ایچ اے کو ناصر باغ پارک  کو بحال کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر عملدرآمد رپورٹ طلب کرلی۔لاہورہائیکورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق و دیگر درخواست گزاروں کی درخواستوں پر سماعت کی۔

ممبر جوڈیشل واٹر کمیشن نے کینال روڈ سے درختوں کی کٹائی سے متعلق رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ درخت کاٹے نہیں گئے بلکہ صرف شاخیں کاٹی گئی ہیں، تین بڑی شاخیں انڈر پاس کی جانب بڑھ رہی تھیں، شاخیں نہ کاٹنے کی صورت میں حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ اس پر جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا کہ درخت کی وجہ سے کیا حادثہ پیش آسکتا تھا اور اب تک کتنے حادثات ہوئے ہیں؟ ۔وکیل پی ایچ اے نے بتایا کہ پی ایچ اے نے پراجیکٹ ڈائریکٹر کو معطل کر دیا ہے اور ان کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ بیرسٹر حارث عظمت نے عدالت کو آگاہ کیا کہ نئے پروجیکٹ ڈائریکٹر عدالت میں موجود ہیں، داتا دربار کے قریب ٹیپا نے ایک پرانے درخت کو اکھاڑنے کی کوشش کی جس پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے ۔

جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا کہ ناصر باغ کے پارک کو پی ایچ اے اپنی نگرانی میں بحال کرے گا۔ عدالت نے واضح ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی پی ایچ اے کی اجازت اور علم کے بغیر کسی بھی درخت کی شاخیں نہیں کاٹی جائیں گی۔ادھر ایم ڈی پی ایچ اے لاہور نے پابندی سے متعلق مراسلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ درختوں کی شاخوں کی معمولی کٹائی، تراش خراش یا پروننگ بھی پیشگی تحریری اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی،بجلی کے تاروں کی کلیئرنس، حفاظتی اقدامات یا خوبصورتی کی بحالی کیلئے بھی اجازت درکار ہوگی،ماحولیاتی تحفظ اور شہری ہریالی کے فروغ کیلئے درختوں کا تحفظ ناگزیر ہے ، کسی قسم کی خلاف ورزی پر متعلقہ قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ہارٹیکلچر ایجنسی لاہور کے تمام ڈائریکٹرز، پراجیکٹ ڈائریکٹرز اور انچارج افسروں کو مراسلہ جاری کیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران،ٹرمپ کا فضائی حملوں پر غور سفارتکاری کا راستہ بھی کھلا:وائٹ ہائوس

ٹرمپ کی دھمکیاں :کیوبا کا امریکا کیساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت سے انکار

ٹرمپ دور میں 1لاکھ ویزے منسوخ

ترکیہ کا ایران میں ممکنہ غیر ملکی مداخلت پر اظہار تشویش

منی لانڈرنگ :جارجیا کے سابق وزیر اعظم کو 5 سال قید

بھارت کا 8 ماہ میں دوسرا خلائی مشن ناکام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak