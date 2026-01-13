صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسحاق ڈار اور ایران، ازبک وزرا ئے خارجہ کے ٹیلیفونک رابطے

  • پاکستان
اسحاق ڈار اور ایران، ازبک وزرا ئے خارجہ کے ٹیلیفونک رابطے

وزیر خارجہ کا سید عباس عراقچی سے باہمی تعلقات ،خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ازبکستان سے قریبی رابطہ برقرار رکھنے ،تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق

اسلام آباد(وقائع نگار،دنیا نیوز)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلیفون پر گفتگو کی اور ایران میں حالیہ پیشرفت، باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ترجمان دفترخارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے تعلقات میں مسلسل گفت و شنید اور روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں فریقین نے قریبی رابطوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

دریں اثنائنائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف نے اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا، دونوں رہنماؤں نے مضبوط اور تیزی سے فروغ پاتے دوطرفہ تعلقات پر بات چیت کی۔دونوں رہنماؤں نے سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی روابط میں تسلسل اور رفتار برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور،قریبی رابطہ برقرار رکھنے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 2025پوائنٹس کی کمی

نئے کرنسی نوٹ چھپائی کیلئے سکیورٹی پرنٹنگ کی تکنیکی تیاری مکمل

معاون وزیراعظم:صنعتی کارکردگی، برآمدی صلاحیت، مسائل پربریفنگ

پورٹ قاسم:کلائمیٹ ریزیلینٹ انڈسٹریل کمپلیکس میں تبدیلی کا اعلان

آٹو موبیل سیکٹر دوبارہ متحرک، گاڑیاں فروخت میں نمایاں اضافہ

سعودیہ میں فیوچر منرلز فورم آج شروع، پاکستان پویلین توجہ کامرکز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak