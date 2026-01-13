صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان فارمیسی کونسل 10 سال سے مستقل سیکرٹری سے محروم

  • پاکستان
پاکستان فارمیسی کونسل 10 سال سے مستقل سیکرٹری سے محروم

900 سے زائد فارمیسی کالجز اور 70 ہزار طلبا کامستقبل خطرے میں پڑ گیا عدالتی حکم پر ہٹائے گئے ڈریپ کے افسر ڈاکٹر اختر کو دوبارہ چارج دیا جا رہا ،ذرائع

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) پاکستان فارمیسی کونسل دس سال سے مستقل سیکر ٹری سے محروم ہے ، ایک دہا ئی سے اہم عہدہ بیورو کریٹس کو اضافی چارج دے کر چلا جا رہا ہے ، 900 سے زائد فارمیسی کالجز اور 70 ہزار طالب علموں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ۔ تفصیلات کے مطابق وزارت صحت کے ماتحت فارمیسی کونسل تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے جس کا گزشتہ دس سال سے مستقل سیکرٹری ہی نہیں ، کبھی ایک ایڈیشنل سیکرٹری کو چارج دیا جاتا ہے تو کبھی دوسرے کو ، اسی طرح ڈائریکٹر جنرل کی سیٹ پر بھی ایک سال کے اندر تین افسروں کو تعینات کیاجاچکا ہے ۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر سیکرٹری کے عہدے سے ہٹائے گئے ڈریپ کے افسر ڈاکٹر اختر عباس کو دوبارہ چارج دینے کی تیاریاں کرلی گئی ہیں۔ واضح رہے اسلام آباد ہائیکورٹ نے وفاقی حکومت کو کونسل کے ڈھانچے کی قانون کے مطابق تنظیم نو کا حکم دیا ہے ۔ ادھر وزیراعظم شہبازشریف نے بھی گزشتہ سال اگست میں کرپشن کی شکایات موصول ہونے پر پاکستان فارمیسی کونسل سے متعلق تحقیقات کا حکم دیا تھا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کی خواہش کیوں بڑھتی ہے

جرمنی50بھیڑوں کا جتھہ سپر مارکیٹ میں گھس گیا

اسلام آباد میں گندھارا تہذیب کا پہلا ورچوئل سفر

مردوں کے ہاتھوں کی انگلیوں کی لمبائی کیا بتاتی ہے ؟

سوشل میڈیا پر کیا اور کیسے وائرل ہوتا ہے ، دلچسپ حقائق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak