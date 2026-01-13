صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجٹ میں 10فیصد سے زائد ترقیاتی منصوبے منظور نہ کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
بجٹ میں 10فیصد سے زائد ترقیاتی منصوبے منظور نہ کرنیکا فیصلہ

پراجیکٹس کا حجم 7 کھرب تک بڑھ گیا ، جاری منصوبے پہلے مکمل کیے جا ئینگے جاری ترقیاتی منصوبوں کے بجٹ کا حجم کم ہونے تک نئے منصوبوں کو محدود کیا جا ئیگا

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2027- 2026 کے ترقیاتی پروگرام کے لئے وفاقی وزارتوں، محکموں اور صوبائی حکومتوں کیلئے پالیسی تیار کی ہے ، وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں نئے منصوبوں کی شمولیت 10 فیصد تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ، جاری ترقیاتی منصوبوں کے حجم میں اضافہ کے پیش نظر آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں 10 فیصد سے زیادہ نئے ترقیاتی منصوبے منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیاہے اور جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح قرار دیا گیا ہے ، وفاقی حکومت کے مطابق جاری ترقیاتی منصوبوں کا حجم تقریبا ً سات کھرب روپے سے بڑھ چکا ہے ، پالیسی کے مطابق جاری ترقیاتی منصوبوں کے بجٹ کا حجم کم ہونے تک نئے ترقیاتی منصوبے کم منظور کیے جائیں گے ، وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق بیرو نی امداد، فنڈ، قرض یا ملکی معیشت اور اہم نوعیت کے نئے ترقیاتی منصوبے ہی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں منظور کیے جائیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ، پاکستان کے 15 رکنی سکواڈ کی فہرست تیار

پولینڈ نے پہلی بار یونائیٹڈ ٹینس کپ ٹورنامنٹ جیت لیا

آئی سی سی کا بنگلہ دیش کیلئے 2وینیوز تجویز کرنیکا پلان

ایشیز میں زیادہ شراب نوشی،انگلش کھلاڑیوں پر کرفیو لگانے کا فیصلہ

بنگلادیش بورڈ کی آئی سی سی خط سے متعلق وضاحت

ٹی 20 اور ون ڈے ٹیموں کی رینکنگ ،پاکستان کا ساتواں نمبر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak