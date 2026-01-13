صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

500بنگلہ دیشی طلبہ کو پاکستانی جامعات میں داخلے دینے کا معاہدہ

  • پاکستان
500بنگلہ دیشی طلبہ کو پاکستانی جامعات میں داخلے دینے کا معاہدہ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلیمی میدان میں بھی معاہدہ طے پا گیا۔ ذرائع ایچ ای سی کے مطابق پہلے مرحلے میں 500 بنگلہ دیشی طلبا کو پاکستانی جامعات میں داخلے فراہم کیے جا ئینگے۔۔۔

 طلبا پاکستان میں سکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرسکیں گے ، طلبہ کو انڈرگریجویشن پروگرام میں فلی فنڈڈ داخلے دیئے جائیں گے ۔ ذرائع کے مطابق پاکستان، بنگلہ دیش کے درمیان سکالرشپ کو علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا گیا ہے ۔ داخلوں کے لیے بنگلہ دیشی طلبا کی بڑی تعداد نے انٹری ٹیسٹ میں شرکت کی تھی جو ایچ ای سی کے تحت چٹاکانگ، ڈھاکا، راج شاہی میں منعقد کیے گئے تھے ۔ انٹری ٹیسٹ کے موقع پربنگلہ دیشی نوجوانوں نے پاکستانی حکام کا گرمجوشی سے استقبال کیااور ان کیساتھ تصاویر بھی بنوائی تھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران،ٹرمپ کا فضائی حملوں پر غور سفارتکاری کا راستہ بھی کھلا:وائٹ ہائوس

ٹرمپ کی دھمکیاں :کیوبا کا امریکا کیساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت سے انکار

ٹرمپ دور میں 1لاکھ ویزے منسوخ

ترکیہ کا ایران میں ممکنہ غیر ملکی مداخلت پر اظہار تشویش

منی لانڈرنگ :جارجیا کے سابق وزیر اعظم کو 5 سال قید

بھارت کا 8 ماہ میں دوسرا خلائی مشن ناکام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak