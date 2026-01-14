جوڈیشل کمیشن :سندھ ہائیکورٹ کے 10ایڈیشنل ججوں کی مستقلی ،آئینی بینچ کیلئے3جج نامزد
جسٹس میران ، جسٹس تسنیم ،جسٹس ریاضت ،جسٹس حسن، جسٹس عبد الحمید ، جسٹس جان علی، جسٹس نثار مستقل جسٹس علی حیدر، جسٹس عثمان ہادی، جسٹس جعفر کی بھی مستقلی،جسٹس خالد شاہانی ،جسٹس فیاض الحسن شاہ کوتوسیع
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس یحییٰ آ فریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سپریم کورٹ میں ہوا، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی مستقل تقرری، آئینی بینچ کی تشکیل نو اور ان کی مدت میں توسیع سے متعلق معاملات پر غور کیا گیا۔جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اپنے کل ارکان کی اکثریت سے متعلقہ ڈیٹا فارمز، کردار و پس منظر اور دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے جن ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز توثیق کی سفارش کی ان میں جسٹس میران محمد شاہ، جسٹس تسنیم سلطانہ ،جسٹس ریاضت علی سحر،جسٹس محمد حسن، جسٹس عبد الحمید بھرگی، جسٹس جان علی جونیجو، جسٹس نثار احمد بھنبھرو، جسٹس علی حیدر ادا، جسٹس محمد عثمان علی ہادی، جسٹس محمد جعفر رضا شامل ہیں۔سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز جسٹس خالد حسین شاہانی اور جسٹس سید فیاض الحسن شاہ کو 6 ماہ کی توسیع دینے کی سفارش کی گئی۔اسی طرح جوڈیشل کمیشن نے اکثریتی فیصلے کے ذریعے جسٹس امجد علی بوہیو،جسٹس محمد حسن ،جسٹس محمد عثمان علی ہادی کو آئینی بینچ کیلئے نامزد کردیا جبکہ آئینی بینچ کی مدت میں 6ماہ کی توسیع کی منظوری بھی دی۔