صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان

  • پاکستان
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)ملک میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزیدکمی کا امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق 16 جنوی سے پٹرولیم مصنوعات 4 روپے 59 پیسے فی لٹر تک سستی ہوسکتی ہیں ۔

ذرائع کا کہناہے پٹرول 4 روپے 59 پیسے اور ڈ یزل کی قیمت 2 روپے 70 پیسے تک کم ہونے کا تخمینہ ہے ۔ذرائع کے مطابق مٹی کا تیل 1 روپے 82 پیسے اور لائٹ ڈیزل 2 روپے 8 پیسے فی لٹر تک سستا ہوسکتا ہے ۔ذرائع کا کہناہے اوگرا حتمی ورکنگ 15 جنوری کو پٹرولیم ڈویژن کو ارسال کرے گی، حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔یاد رہے حکومت نے سال نو پر پٹرول کی قیمت میں 10روپے 28 پیسے ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے کمی کی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak