ایران سے 134پاکستانیوں کی واپسی، تجارت معطل
پاکستانی شہری ضروری سفری کاغذات ہر وقت اپنے پاس رکھیں:سفارتخانہ
گوادر، تہران (سٹاف رپورٹر، دنیا مانیٹرنگ) ایران میں کشیدہ صورتحال،پاک ایران سرحد پر غیر معمولی حالات، 134 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق ایران میں موجودہ کشیدہ صورتحال کے باعث پاک ایران سرحد پر غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں سرحدی علاقوں میں سکیورٹی سخت جبکہ تجارتی اور سفری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ایف آئی اے ذرائع کے مطابق گوادر سے متصل بارڈر پلر نمبر 250 کے ذریعے گزشتہ دو روز کے دوران مجموعی طور پر 134 پاکستانی شہری وطن واپس پہنچے ہیں۔ واپس آنے والوں میں 88 طلبہ بھی شامل ہیں جو ایران میں تعلیمی سرگرمیوں کے سلسلے میں مقیم تھے ۔ ایران میں غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر پاک ایران سرحد پر عام آمد و رفت بند ہے ، تاہم صرف پاکستانی شہریوں کی مرحلہ وار اور نگرانی میں واپسی کا عمل جاری رکھا گیا ہے ۔ ایف آئی اے اور متعلقہ ادارے ایرانی علاقوں میں موجود پاکستانی شہریوں کے منظم انخلا کو یقینی بنا رہے ہیں۔دریں اثنا تہران میں پاکستانی سفارتخانے نے ہدایت کی ہے کہ پاکستانی شہری ضروری سفری کاغذات ہر وقت اپنے پاس رکھیں،بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جن افراد کے دستاویزات کی مدت ختم ہو چکی ہے یا ان کے پاس موجود نہیں ہیں وہ فوری طور پر سفارتخانے سے رجوع کریں ۔