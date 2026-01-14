صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشت گرد بھارتی ایما پر بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کر رہے :کور کمانڈر کوئٹہ

کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان نے بھارتی سرپرستی میں دہشتگردوں کے منفی پراپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ایما پر دہشتگرد بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے بلوچستان کے علاقہ بسیمہ کے مقامی افراد سے ملاقات کے دوران کیا۔ بسیمہ کی مقامی آبادی نے عوام سے براہِ راست رابطے پر کور کمانڈر کوئٹہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کی علاقہ مکینوں سے ملاقات کو عوامی مسائل کے حل کی جانب مثبت قدم قرار دیا ۔ اس موقع پر کور کمانڈر کوئٹہ نے کہا کہ پاک فوج سول انتظامیہ کے ساتھ ترقیاتی منصوبے جاری رکھے ہوئے ہے ، جن کا مقصد مقامی آبادی کو بہتر سہولیات اور معیارِ زندگی فراہم کرنا ہے ۔انہوں نے کہا دشمن عناصر عوام کو بہتر زندگی سے محروم اور علاقے کے امن کو عدم و استحکام کا شکار بنانا چاہتے ہیں، پاک فوج مقامی تعاون سے امن و خوشحالی یقینی بنائے گی۔

