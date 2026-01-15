صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس پہنچ گئے

  • پاکستان
فرانس پہنچ گئے

لاہور (سپیشل رپورٹر) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان دس روزہ دورے پر فرانس پہنچ گئے ۔

فرانس پہنچنے پر چیئرمین پاکستان بزنس فورم یورپ سردار ظہور اقبال کی سربراہی میں اوورسیز پاکستانیوں کے وفد نے ان کا استقبال کیا اورپاکستانی کمیونٹی نے گورنر کو گلدستے پیش کیے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا، گورنر نے شاندار استقبال پر پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور پاکستان کی معیشت، سافٹ امیج اور قومی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔دریں اثنا گورنر کے بیرون ملک ہونے پر سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے قائم مقام گورنر اورڈپٹی سپیکر ظہیر اقبال چنڑ نے قائم مقام سپیکر کا عہدہ سنبھال لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

لاہور کو 3 ٹرافیاں جتوا دیں اب پاکستان کو جتوائوں گا : شاہین

بگ بیش معاہدہ پورا نہ کرنے کی باتیں جھوٹیں:رضوان

دورہ جنوبی افریقہ، ویمنز ون ڈے، ٹی ٹونٹی سکواڈز کا اعلان

پی سی بی کی آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق

مؤقف نہیں بدلے گا، بی سی بی کی آئی سی سی کو وارننگ

پی ایس ایل کا برانڈ مسلسل اوپر جارہا ہے : سلمان نصیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak