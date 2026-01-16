صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی حکومت اور عوام کی حمایت پر شکر گزار ہیں:ایرانی قونصل جنرل

  پاکستان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)ایران کے قونصل جنرل مواحدفر کا کہنا ہے کہ امریکا سے رابطے کے چینل فعال ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں۔

لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی قونصل جنرل نے کہا کہ ایران برابری کی سطح پر مذاکرات کیلئے تیار ہے لیکن مذاکرات کی آڑ میں امریکا اپنے مطالبات منوانا چاہتا ہے ، وہ چاہتا ہے کہ یورینیم کی افزودگی ختم اور میزائل سسٹم کی رینج کم کی جائے ، امریکا مشرق وسطیٰ کے تیل پر قبضہ چاہتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اب جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ قونصل جنرل نے کہا کہ ایران کے عوام اسرائیل اور امریکی جارحیت کے خلاف یک جان ہیں، پاکستان کی حکومت اور عوام کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔

