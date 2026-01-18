صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افواج پاکستان کی ملٹی ڈومین آپریشنز مشقیں : فضائی، زمینی، سائبر اور الیکٹرانک وار فیئر کا مربوط استعمال

  • پاکستان
خودکار نظام ،انفارمیشن آپریشنز بھی مشترکہ حکمت عملی کاحصہ،دشمن کی نقل و حرکت نا ممکن ،فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی پاکستان میں بنائے ہتھیار اورجدید ڈرونز دوست ممالک سے خریدے ہتھیاروں کیساتھ مربوط انداز میں استعمال کئے جاتے ، دشمن کادفاع تہس نہس

اسلام آباد(سید ظفر ہاشمی)افواج پاکستان میں  ملٹی ڈومین آپریشنز  جنگی محاذ پر کا میابی کی ضمانت ہے ،افواج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ "ملٹی ڈومین آپریشنز" کیلئے بھرپور تیاری میں مصروف ہیں۔ملٹی ڈومین آپریشنز کی مشقوں میں فضائی، زمینی اور سائبر آپریشنز کا مربوط انداز میں استعمال کیا گیا۔ملٹی ڈومین آپریشنز میں الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے ۔ فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز اور دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے ہم آہنگ استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت نا ممکن بنا دی جاتی ہے ۔

تباہ کن بمباری ، سائبر اور انفارمیشن آپریشنز سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہے ۔پاکستان میں بنائے گئے ہتھیار اور جدید ڈرونز دوست ممالک سے خریدے گئے ہتھیاروں کے ساتھ مربوط انداز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔یہ مشترکہ جنگ کا بہترین نمونہ ہے جہاں فضائی اور زمینی طاقت کے ساتھ دشمن کے دفاع کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے ۔افواج پاکستان کی یہ مشقیں جدید ٹیکنالوجی، تباہ کن فائر پاور اور انتہائی درست نشانہ بندی کی صلاحیتوں کا مظہر ہیں۔ یہ مشقیں افواجِ پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اور مختلف سروسز کے باہمی اشتراک کو نمایاں کرتی ہیں جو ملٹی ڈومین آپریشنز کی پہچان ہے ۔یہ جنگی مشقیں اس امر کا واضح ثبوت ہیں کہ افواج پاکستان جدید جنگی تقاضوں کے مطابق"ملٹی ڈومین آپریشنز " کی منصوبہ بندی اور ان کے مؤثر عملی نفاذ کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔

