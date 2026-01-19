صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب انسانی امداد فراہم کرنیوالے ممالک کی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر

  • پاکستان
سعودی عرب انسانی امداد فراہم کرنیوالے ممالک کی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر

اسلام آباد(اے پی پی)اقوام متحدہ کے فنانشل ٹریکنگ سروس کے مطابق سعودی عرب 2025 میں انسانی امداد فراہم کرنے والے ممالک کی درجہ بندی میں عالمی سطح پر دوسرے اور عرب دنیا میں پہلے نمبر پر رہا ہے ۔

سعودی عرب یمن کیلئے دی جانے والی انسانی امداد میں 49.3 فیصد حصہ ڈال کر سرفہرست جبکہ شام کے لیے امداد فراہم کرنے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر رہا۔ترقیاتی امداد سے متعلق 2024 کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب 16 غیر رکن ڈونر ممالک میں دوسرے اور مجموعی طور پر 48 ڈونر ممالک (رکن اور غیر رکن) میں امداد کے حجم کے لحاظ سے دسویں نمبر پر رہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کینسر کے خطرے کو کم کرنیوالی سبزیاں

امریکا:تقریباً نصف صدی بعد کتاب لائبریری کو واپس

چاند پر پہلا ہوٹل کب بنے گا؟ منصوبہ تیار کر لیا گیا

انٹارکٹیکا میں جمی برف کے نیچے خفیہ دنیا کا انکشاف

امریکا:انسانی ہونٹوں کی حرکت کی نقل کرنیوالا روبوٹ تیار

این ایچ ایس نے پروسٹیٹ کینسر کی نئی دوا کی منظوری دیدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak