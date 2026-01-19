’’کیا پتا تھا پلازے میں موت کی سیل لگی ہے ‘‘
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سانحہ گل پلازہ میں خریداری کے لیے آئی ہوئی 21 سالہ لڑکی بھی لاپتا افراد میں شامل ہے ۔
گمشدہ بیٹی کی تلاش میں غم سے نڈھال والد نے کہا کہ سنا تھا گل پلازا میں سیل لگی ہے ، کیا پتا تھا موت کی سیل لگی ہے ۔انہوں نے کہا کہ 21 سال کی بیٹی اندر ہے ، فون بند جارہے ہیں ، تمام اسپتال چیک کرلیے ، کوئی سراغ نہیں ملا۔گل پلازہ کے باہرگزشتہ رات سے موجود لوگ اپنے پیاروں کی خبر ملنے کے منتظر ہیں۔ واقعہ میں گھر والوں کا سہارا بننے والا سب سے چھوٹا 20 سالہ عامر بھی جاں بحق ہوگیا۔ موت سے کچھ دیر قبل عامر کی بھائی سے بات ہوئی تھی۔