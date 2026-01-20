صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

500 افسران کی ترقی کیلئے سلیکشن بورڈ اجلاس 3 فروری کوطلب

  • پاکستان
500 افسران کی ترقی کیلئے سلیکشن بورڈ اجلاس 3 فروری کوطلب

پاکستان ایڈمنسٹریٹو 250 ، پولیس 100، سیکرٹریٹ گروپ کی 150اسامیاں خالی

 اسلام آباد (ایس ایم زمان )اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت تین سروس کیڈر کے افسران کی گریڈ 19کی 500کے قریب اسامیاں خالی ہیں جن پر ترقی کیلئے ڈیپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ اجلاس 3 فروری کو بلایا گیا ہے ، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ،پاکستان پولیس سروس گروپ اور سیکرٹریٹ سروس گروپ کے کوٹہ کی گریڈ 19 کی 500اسامیاں عرصہ سے خالی ہیں۔ وفاقی وزارتوں اور صوبائی حکومتوں میں ڈپٹی سیکرٹریز، ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ایس ایس پی کی اسامیوں کا کوٹہ مختص ہوتا ہے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ میں گریڈ 19 کی 250 ، پولیس سروس گروپ میں 100 سے زیادہ اور سیکرٹریٹ سروس گروپ کی 150 کے قریب اسامیاں خالی ہیں جن پر مستقل تعیناتیاں کی جا ئیں گی۔ ڈیپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ اجلاس گزشتہ ایک سال سے منعقد نہیں ہوا جس کی وجہ سے ا فسروں کی ترقی نہ ہو سکی ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 10 دسمبر اور 23 دسمبر کو بلائے گئے اجلاس کو ری شیڈول کر تے ہو ئے 3 فروری کو منعقد کرنے کے احکامات دیئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

دورہ پاکستان : 5 سینئر کھلاڑیوں کے بغیر آسٹر یلوی سکواڈ کا علان

انگلش ٹیم کی سری لنکا آمد، روایتی انداز میں پرتپاک استقبال

انڈر 19ورلڈ کپ:پاکستان نے سکاٹ لینڈ کو شکست دیدی

فسٹال چیمپئن شپ :پاکستانی کپتان کا بھارتی قائد کو اجرک کاتحفہ

ٹی 20ورلڈکپ:محسن نقوی نے قومی ٹیم کی تمام تیاریاں رکوا دیں

کھیلتا پنجاب پنک گیمز :راولپنڈی ڈویژن کی خواتین ٹیموں کے ٹرائلز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak