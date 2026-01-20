صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ٹی کمیٹی:پی ٹی سی ایل ترمیمی بل پر پی پی کے تحفظات، معاملہ موخر

  • پاکستان
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ترمیمی بل پیپلزپارٹی اور قانون ساز کمیٹی سے مشاورت کیلئے آئندہ اجلاس تک موخر کر دیا۔

 قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سید امین الحق کی زیر صدارت ہوا، اجلاس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن (ترمیمی) بل 2026 (گورنمنٹ بل) پر بحث اور مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ارکان نے وزارت اور وفاقی وزیر شزا فاطمہ خواجہ کے سامنے تشویش کا اظہار کیا کہ اس بل کے مسودے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی قانون ساز کمیٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، تجویز دی گئی کہ بل کے مسودے پر ایم این اے نوید قمر سے بات کی جائے اور اگر کوئی ترامیم تجویز کی جائیں تو بل غور کیلئے کمیٹی کے سامنے واپس لایا جائے ۔ 

