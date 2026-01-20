فلمی ڈائیلاگ مارنے سے تحریکیں نہیں چلتیں : عظمیٰ بخاری
سٹریٹ موومنٹ چلانے آئے تھے اوراب تحفظ کرسی موومنٹ میں مبتلا ہوگئے اڈیالہ کا مستقل رہائشی جیل میں فرسٹریشن کا شکار ہو چکا:وزیراطلاعات پنجاب
لاہور (دنیا نیوز)وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ فلمی ڈائیلاگ مارنے اور ہوا میں تیر چلانے سے تحریکیں نہیں چلتیں ،جو لوگ سٹریٹ موومنٹ چلانے آئے تھے ، آج وہ تحفظِ کرسی موومنٹ کی فکر میں مبتلا ہیں، اڈیالہ کا مستقل رہائشی جیل میں فرسٹریشن کا شکار ہو چکا ہے اور اس کی انتشاری سیاست کے باعث اس کے اپنے لوگ بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔
صوبائی وزیر نے اپنے بیان میں کہاکہ الیکٹرک بسیں سردی کے موسم میں عوام کیلئے ایک نعمت ثابت ہو رہی ہیں اور پنجاب کے شہری سستی اور لگژری سفری سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا ہر منصوبہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے ہے جبکہ ماضی قریب میں پنجاب کے عوام کو بزدار اور گوگی جیسے لوگوں نے جھانسہ دیا، پنجاب میں دوبارہ عوام کی نمائندہ حکومت آنے سے ترقی اور خوشحالی بھی واپس آ گئی ہے ۔
عظمیٰ بخاری نے کہا کہ اب پنجاب کے ہر ضلع میں یکساں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور مسلم لیگ ن کا منشور ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی ہے ۔ان کاکہناتھاکہ پنجاب حکومت عوامی خدمت، ترقی اور خوشحالی کے ایجنڈے پر پوری یکسوئی سے کام کر رہی ہے اور عوام کا اعتماد ہی حکومت کی اصل طاقت ہے ۔