صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر ٹیکس کیس، وکلا غیر ضروری وقت لے رہے :چیف جسٹس

  • پاکستان
سپر ٹیکس کیس، وکلا غیر ضروری وقت لے رہے :چیف جسٹس

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس وفاقی آ ئینی عدالت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی۔

مختلف کمپنیوں کے وکیل اویس علی شاہ نے اپنے دلائل مکمل کیے ، انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ اس وقت جو شخص 100 روپے کماتا ہے یا 10 ہزار روپے ، سب ایک ہی ٹیکس ادا کر رہے جو اصولِ انصاف کے منافی ہے ۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا وکلاء دلائل میں غیر ضروری زیادہ وقت لے رہے ہیں، اب عدالت کو ایک واضح ٹائم فریم بنانا پڑے گا، وکلاء دلائل کیلئے تھوڑی دیر مانگ کر گھٹنوں کے بل چل دیتے جس سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے ۔ چیف جسٹس امین الدین نے واضح ریمارکس دیئے کہ یہ آخری کیس ہے ، اس کے بعد کسی وکیل کو فالتو وقت نہیں دیا جائے گا، اب دلائل کو محدود کرنا ہوگا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

بسم اللہ پڑھ کر رشوت لینے کی ویڈیو وائرل، کانسٹیبل گرفتار،نوکری سے برطرف

نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار

گجرات:12فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

ڈسکہ :وار داتوں میں لاکھوں روپے ،سامان سے محروم

ہیڈبمبانوالہ :سسرالیوں کے تشدد سے بہو شدید زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak