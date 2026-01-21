صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مجرم کی دوسرے ضلع کی جیل میں منتقلی غیرقانونی:ہائیکورٹ

  • پاکستان
مجرم کی دوسرے ضلع کی جیل میں منتقلی غیرقانونی:ہائیکورٹ

منشیات کے مجرم کو منڈی بہاؤالدین سے جہلم پھر میانوالی جیل منتقل کیا گیا

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کی جسٹس عبہر گل خان نے سزا یافتہ مجرم کو دوسرے ضلع کی جیل میں منتقل کرنے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منشیات کے مجرم کو ڈسٹرکٹ جیل میانوالی سے واپس ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤالدین منتقل کرنے کا حکم دے دیا ۔سزا یافتہ مجرم کی والدہ فاطمہ بی بی کی درخواست پر وکیل عرفان محمود رانجھا نے دلائل دیتے ہوئے بتایاکہ درخواست گزار کے بیٹے کو منشیات کے مقدمہ میں جنوری 2024 میں ایڈیشنل سیشن جج منڈی بہاؤالدین نے 10سال قید کی سزا سنائی جس پر مجرم کو ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤالدین منتقل کر دیا گیا تاہم 8ماہ بعد اسے ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کردیا گیا جبکہ چھ ماہ بعد مجرم کو ڈسٹرکٹ جیل جہلم سے ڈسٹرکٹ جیل میانوالی منتقل کر دیا گیا ،کسی قیدی کو دوسری ڈسٹرکٹ کی جیل میں منتقل کرنا جیل رولز 1976 کی خلاف ورزی ہے ،جیل رولز کے مطابق کسی مجرم کو دوسری ڈسٹرکٹ کی جیل میں منتقل نہیں کیا جا سکتا دوسرے ضلع کی جیل میں قید ہونے سے مجرم کی والدہ سے ملاقات مشکل ہو گئی ہے ،نیلسن منڈیلا رولز کے تحت ہفتہ وار فیملی سے ملاقات ہونی چاہیے جو ممکن نہیں رہی۔ آئین کے آرٹیکل دس اے کے تحت مجرم سے مساوی سلوک کیا جانا ضروری ہے ،عدالت مجرم کو ڈسٹرکٹ جیل میانوالی سے ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہائوالدین منتقل کرنے کا حکم دے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

میں نہ ہوتا تو نیٹو تاریخ کے کوڑے دان میں ہوتا : ٹرمپ

شمالی کوریا کے رہنما نے نائب وزیراعظم کو موقع پر برطرف کر دیا، حکام کی سرعام سرزنش

ایران صورتحال:اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب

بھارت نے اپنے سفارتکاروں کے اہلخانہ کو بنگلہ دیش سے واپس بلا لیا

چینی شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے چین کا افغان طالبان سے مطالبہ

اسرائیل :یروشلم میں یو این ریلیف ایجنسی انروا کی عمارتیں مسمار

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak